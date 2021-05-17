針對本土疫情升高，記憶體模組廠十銓(4967)今天起實施人員分流上班、彈性上下班因應，每名員工還發放新台幣1萬元防疫補助金。

十銓科技即起至5月30日，人員分流上班、彈性上下班降低尖峰群聚風險；公司表示，人員依工作性質分組，每週輪流在家辦公，保護員工健康，確保企業運營不中斷。員工並可自選彈性上班時段(8:00~17:00、9:00~18:00、10:00~19:00)。

員工生活關懷方面，每人發放防疫補助金10,000元，提供近期防疫支出應用。中午統一供餐，鼓勵同仁自帶餐點，或參加公司統一訂餐，每人每餐150元。另外配發防疫口罩，每人配發20個供防疫使用。

在防疫規定方面，公司暫停訪客、面試(急需任用改由視訊進行)、所有會議、不收非公務包裹、禁止訂購下午茶及飲品。工廠用餐加裝隔板。上、下午全面環境擦拭、消毒。會議室暫停使用。公司內部溝通，禁止彼此近距離接觸，一律採用通訊軟體；對外會議視對象與性質採用符合需求之視訊會議軟體。各樓層區隔，嚴禁接觸來往，落實樓層分層分流。上班時間內，落實門禁管制。

(時報資訊)