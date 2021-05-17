聯合國兒童基金會（UNICEF）執行董事Henrietta Fore周一促請七大工業國組織（G7）成員國向COVAX疫苗共享計畫捐贈物資，盼藉由這個緊急措施解決印度疫苗出口中斷所造成的嚴重短缺問題。

印度原先承諾向COVAX計畫提供其血清研究所（Serum Institute）生產的阿斯特捷利康（AstraZeneca,AZ）疫苗，但為了對抗國內猛烈的第二波疫情，印度當局已經限制AZ疫苖出口。

聯合國UNICEF是透過COVAX計畫分配新冠狀病毒疫苗的權責機構，該組織預估，到5月底疫苖供應缺口將達到1.4億劑，到6月底約短缺情況將進一步惡化到1.9億劑。

UNICEF執行董事Henrietta Fore表示，立即分享可用的多餘疫苖是最小、必要且緊急的權宜之計，且為現在迫切之所需，這可能有助於防止防疫脆弱的國家成為下一個全球熱點。

G7成員國領袖預計下個月在英國召開會議，世界衛生組織上周譴責疫苗分配不均是一場「道德災難」，並呼籲富裕國家捐贈疫苗，而非用於較不易產生重症的兒童。

該UNICEF負責人援引科學資訊和分析公司Airfinity的最新研究報告指出，G7成員國如果在6、7和8月間，僅分享其可用疫苖的20%，就能捐出約1.53億劑。她表示，G7成員國能做到，且同時仍可履行為國人接種疫苗的承諾。

此外，UNICEF表示，除了印度之外，其他製造方面的限制也減緩了COVAX的疫苖供應，但這些延宕的情況可望在6月底以前解決。

(時報資訊)