苗栗縣旱象持續嚴峻，17日苗栗永和山水庫及明德水庫山區，午後對流明顯，氣流環境合適，水利署已在中午時分，在永和山及明德德水庫各燃放1友焰劑，期望有助降雨。

根據中央氣象局氣象資料顯示，明天18日清晨鋒面雲系接近，中北部沿海及平地將有輕微降，對集水區影響不明顯，因此，水利署目前尚無作業規畫。而新竹寶二、苗栗永和山、明德等水庫區域，17日午後對流較明顯，氣流環境合適，水利署已在中午12時，在3地各燃放焰劑1支，希望有助降雨發生。

(中時 )