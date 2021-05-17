對於媒體詢問，新北是否會封城？新北市長侯友宜表示，目前新北市已經半封成了，但未來如果疫情往上升，會滾動式檢討，該封就封，不會等待。

侯友宜今（17）日下午在記者會表示，昨天跟陳時中討論，14天每天100確診，才達到封城標準，是全國或城市為準？但沒有完整說法。

侯友宜舉板橋為例，板橋連3天確診超過20例，如果以全國人口數比例來算，新北只要每天超過20個確診，連續14天，就達到四級封城標準。這也沒有一定標準。

侯友宜建議這部分要趕快討論，要不要授權給地方，地方視狀況來全權處理。他分析，每天雙位數確診或累積3天30個，就視為高風險熱區，採取高密度管制，低度活動。希望部分彈性授權地方，再向中央報告，視區塊不同調整。

侯友宜強調，新北市一定會做好四級整備，目前新北市已經半封城了，但未來疫情如果往上升，會滾動式檢討，該封就封，不會等待。

(中時新聞網)