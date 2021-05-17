雙北市提升為防疫警戒三級，台北市長柯文哲及新北市長侯友宜皆表示，因為疫情持續升高，從快篩站數字及臨床觀察，決定從5月18日到28日，全市高中以下學校停課，今(17)日是三級警戒上班、上課首日，部分企業為維持營運人力，已採取形式不一的人流管制措施及因應措施，盼有效抑止病毒傳播。

國內疫情嚴峻，已有百貨業者開出第1槍，採取自主性暫停營業1周，知名科技大廠也採取工作分流，並啟動在家上班模式。隨著本土疫情升溫，愈來愈多的企業逐步導入在家工作的分散辦公模式，然而，在家工作打破了既有的工作慣性，讓企業需要面對更多挑戰，包括分配工作量、如何排定工作時間、出勤時間計算、檢視工作效益等等，都需要重新思考，制度一套完整考核模式來因應。

1111人力銀行發言人黃若薇表示，新冠肺炎疫情至今未見盡頭，work from home(簡稱WFH)已是上班族的進行式，更是職場未來趨勢，為協助國內企業精準掌握人力資源動態，協助公司進行更完備的人才管理，1111人力銀行推出「1HR人資管理系統」，透過E化平台整合人資單位在選、育、用、留各階段的管理流程。

根據《2020年中小企業白皮書》資料顯示，2019年台灣中小企業家數為149萬1,420家，佔全體企業97.65%，對於人力、資源有限的中小企業體而言，使用「1HR人資管理系統」，可享有4大優勢：企業無需負擔建置及維護成本，使用者無時間、空間限制；企業可依照自身需求彈性選購各種功能模組，擴充性佳；因應不同模組、組織、部門或角色可彈性設定權限；直覺式簡易操作，因應各家企業作業流程不一，皆能做彈性調整。

黃若薇指出，「1HR人資管理系統」功能多元，近期以「差勤管理」使用度最高，包括可以彈性設定個人差勤及給假規則、支援多樣班別規則及線上簽核管理、簡單快速排班並彈性滿足多種產業的排班需求、員工個人差勤記錄查詢及線上申請、APP打卡及多項打卡方式任意選擇，傳統打卡鐘匯入、系統線上打卡、GPS、Wi-Fi等各種打卡方式皆可支援；可限定地址、限定IP打卡，針對外務人員公出打卡，還可進行事後審核機制。

在非常時期，1111人力銀行善盡社會責任，主動回饋廣大企業，即日起提供企業免費使用「1HR人資管理系統」服務，可以處理排班、檢核工時、管理出勤及簽核管理一站到位，歡迎人資主動致電1111人力銀行洽詢。

(中時新聞網)