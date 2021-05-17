785家上櫃公司均已公告及申報第一季財報 21:092021/05/17 工商 林燦澤 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 櫃買中心17日表示，上櫃公司應於17日完成公告申報110年第一季財務報告家數為785家【不含申報期限為110年5月31日之金控公司】，經統計前開上櫃公司皆已於期限內完成110年第一季財務報告之公告申報。 遠雄建第1季合併財報出爐：EPS達0.97元 上市公司抗疫效率超高 Q1財報全數公告 (工商 ) #申報 #上櫃公司 #公告申報 #財務報告 #第一季 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 原料、運費高漲壓抑Q1毛利 德淵Q2優化配方 適度反映成本 16:502021/05/17 財經 聚陽前4月稅前淨利10.78億元 年增60.05％ 每股稅前獲獲4.74元 16:032021/05/17 財經 新北開罰首例 西堤蘆洲集賢店未設隔板罰1.5萬遭停業 08:402021/05/17 生活 證交所：上市公司基本面優、Q1獲利大躍進 17:322021/05/17 財經 違約交割回落至572萬元 無個股達揭露標準 21:112021/05/17 財經 各項指標亮眼 上櫃股票具長線投資價值 20:282021/05/17 財經 新總座陳宏昇 提三商壽三重點 04:102021/05/17 金融．稅務 漁會、職業工會若欠繳保費 提證明保權益 04:102021/05/17 生活新聞 早訂車也沒用，2021 年新版 Model X 美國延到十月才交車 14:532021/05/17 汽車情報-汽車新聞 《台北股市》台股產業基本面佳 金管會信心喊話 07:452021/05/17 財經 《櫃買市場》早盤虛累累 櫃買喊話：上櫃基本面佳 10:012021/05/17 財經 財經熱門新聞 散戶明先逃命？手上有這2種股票先砍 抄底股曝光 - 財經 台灣晶片製造全球第一 外媒卻警告：這國砸12.6兆拚科技金牌 - 財經 517停電 比照513事故研擬補償 - 財經 散戶真的變韭菜 外資終結連5賣轉買334億 掃貨這10檔 - 財經 台產500元防疫保單搶不到？這2種隔離就理賠 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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