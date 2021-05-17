櫃買中心17日表示，上櫃公司應於17日完成公告申報110年第一季財務報告家數為785家【不含申報期限為110年5月31日之金控公司】，經統計前開上櫃公司皆已於期限內完成110年第一季財務報告之公告申報。

遠雄建第1季合併財報出爐：EPS達0.97元
上市公司抗疫效率超高 Q1財報全數公告

(工商 )

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