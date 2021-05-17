宜蘭市七張路一家醬油工廠，今天(17日)晚間7時許發生火警，宜蘭縣消防局出動宜蘭等分隊前往現場灌救，所幸火勢迅速控制，無人員傷亡。

該家工廠疑因是室外機冒煙起火，火勢延燒到一旁雜物，消防局趕到後布水線灌救，火勢已獲得控制並撲滅，火警發生原因由消防局調查中。

(中時 )