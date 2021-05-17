疑室外機冒煙起火 宜蘭市醬油工廠火警無人傷亡 20:242021/05/17 中時 李忠一 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 宜蘭市一家醬油工廠火警，所幸火勢迅速撲滅無人員傷亡。(李忠一攝) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 宜蘭市七張路一家醬油工廠，今天(17日)晚間7時許發生火警，宜蘭縣消防局出動宜蘭等分隊前往現場灌救，所幸火勢迅速控制，無人員傷亡。 該家工廠疑因是室外機冒煙起火，火勢延燒到一旁雜物，消防局趕到後布水線灌救，火勢已獲得控制並撲滅，火警發生原因由消防局調查中。 中市重慶國小女童染疫 議員爆女童母親竟還到處趴趴走 和平醫院前自助餐廳竄濃煙 因疫情歇業二周首日就遭大火 (中時 ) #灌救 #宜蘭市 #醬油 #人員傷亡 #火勢 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 林德宇關心再生能源離岸風電 經發局：市府樂觀其成 21:462021/05/17 生活 電信業異地辦公 部分門市停業 04:102021/05/17 產業．科技 《金融》疫情緊張 壽險業啟動應變機制 08:022021/05/17 財經 保瑞提升防疫措施層級 採分流制 11:372021/05/17 財經 宜蘭挺醫護 企業家捐10萬元打氣 11:582021/05/17 寶島 國道5號車流減3成 高乘載管制暫停 04:102021/05/17 地方新聞 疫情嚴峻衝擊 台積電跌近2.7%市值蒸發3890億 11:342021/05/17 財經 一瓶難求！隆田酒廠啟動酒精國家隊 日產12萬瓶 17:302021/05/17 生活 台電5天內2度大停電 全台今57件電梯受困救援 21:272021/05/17 社會 民雄集合住宅1樓起火 消防人員線上指導如何阻濃煙 21:082021/05/17 社會 新增本土333例 陳時中：茶藝館為大宗 宜蘭的緩下來了 15:082021/05/17 生活 社會熱門新聞 喊話進軍台灣SWAG 人氣AV女優：大陸掃黃太嚴不敢拍 - 社會 向酒駕宣戰 中警啟動清晨專案 - 社會 基隆確診高中生足跡被PO上社群市長震怒 警逮6人送辦 - 社會 囂張男拒戴口罩 爆打超商店員頭爆血縫12針 新北重罰1萬5 - 社會 台北人有多怕疫情？飲料店員曝：錢用丟的！ - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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