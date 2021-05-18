統計截至5月18日9點，北京市18歲及以上人群「第1劑」新冠疫苗接種率突破80％，包含大興區、順義區、東城區、石景山區、經濟技術開發區等11個區接種率都超過80％。其中大興區、順義區、通州區接種率超過90％。全市醫療衛生、住建、城市管理、郵政快遞、旅遊景點、星級酒店、商業服務等系統（行業）接種率超過90％。

根據《北京日報》報導，北京全市累計接種新冠疫苗人數達到1557.8萬人，其中朝陽區、海澱區累計接種超過200萬人。全市累計接種新冠疫苗2832.8萬劑，其中1276.8萬人已完成全程接種，並已為26204名外籍人士和6322名港澳台同胞接種了新冠疫苗。

另外全市60歲及以上人群接種200萬人，其中90歲及以上3115人，接種者最大年齡超過100歲。目前順義區、密雲區、平谷區60歲及以上老年人接種率超過80％。

北京市方面也強調，將繼續堅持「標準不降、節奏不變、力道不減」的原則，鞏固和擴大接種成果，構築首都免疫長城。

(旺報 )