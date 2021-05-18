「日本放送協會」（NHK）18日報導，日本「每日新聞社」和「朝日新聞出版」記者以假資料騙過新冠肺炎（COVID-19）疫苗預約系統，並以此報導該系統存在缺陷，遭日本政府官員痛批佔用年長者疫苗名額。對此，每日新聞社聲明此舉「事關公共利益」，並強調當時已立即取消預約。

日本政府為保護高齡人口，在東京和大阪開設大規模疫苗接種中心，並於17日開放65歲以上的民眾進行網路預約。每日新聞社和朝日新聞出版旗下的記者，當時用不存在的地方政府編號和接種券編號進行嘗試，結果順利預約成功，並以此報導該系統存在漏洞。

《產經新聞》報導，日本防衛大臣岸信夫表示，將針對目前出現的漏洞進行補強，但坦承負責建置預約系統的防衛省並無日本民眾個資，須請各地方政府提供，短期內很難完全防止「假預約」；他強調，假預約不僅將奪走年長者接種疫苗的機會，更可能導致準備好的疫苗在無人施打下報廢，痛批記者「行為惡劣」。防衛省發言人石川武也表示，會以正式書面形式，對2間日本媒體進行「嚴重抗議」。

針對日本政府的批擊，朝日新聞出版表示，由於抗議文件尚未送達，在確認相關內容前暫時不予置評。每日新聞社則表示，因為傳言用誇張假資料也能成功預約，才會在向防衛省確認的同時，也自行驗證情報真偽，認為此舉事關公共利益，並強調在完成驗證後，便立即取消預約，並未佔用他人名額。

(中時新聞網)