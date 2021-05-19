新冠疫情5天暴增破千例本土，已有13個縣市淪陷，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中被外界質疑防堵疫情不力，反而是台北市長柯文哲和新北市長侯友宜在雙北疫情爆發之際，迅速有效推動相關措施，資深媒體人黃創夏對此表示，近期「確診人數、股票指數、停電次數、疫苗總數」4道陰影，加上近期內閣「台鐵太魯閣號事件、台電大停電」接連出包，已凸顯蔡政府雜亂無章的鬆散治理，他坦言，許多人都預見蔡英文在520這天，可能會變成一個「道歉總統」。

行政院長蘇貞昌。(圖/本報資料照)

黃創夏19日於臉書貼出他投書媒體《放言》的部分內容指出，很多人卻開始在猜，「四道陰影」之下，在520講稿當中，蔡英文會有多少次的道歉數？

黃創夏表示，這樣的猜測並非戲謔，這是警告著民進黨的內閣團隊和從政黨員：「民進黨的好日子」到頂了，只要稍有不慎或過度張牙舞爪，「2018」的幾乎滅頂的反撲浪潮，隨時可能重演。

他質疑，「過去一年多以來，說實在話，除了防疫指揮中心和口罩國家隊，眾多內閣大員說得出自己貢獻過什麼了嗎？負壓病房數量變少了、怎麼500萬劑沫德納疫苗還遙遙無期、醫護量能還比去年吃緊、怎麼台灣雖然飽受國際讚譽卻口惠而實不至，再讓眾多側翼亂咬，只會惹出更多的反撲」。

黃創夏也坦言，看似紀律嚴格的「管理」，卻一再浮現雜亂無章與缺乏統整的鬆散「治理」，這些狀況，蔡英文身為總統當然要概括承受，因此許多人都預見蔡英文可能會變成一個「道歉總統」。

《 蔡英文「520的五道陰影」‧‧‧ ... 由黃創夏發佈於 2021年5月18日 星期二

(中時新聞網)