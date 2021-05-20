新冠肺炎疫情嚴峻，中央流行疫情指揮中心宣布全國疫情警戒提升為第3級，民眾外出必須全程戴口罩。北市環保局20日表示，北投區清潔隊員日前在夜間收運垃圾時，有民眾要丟棄資源回收物，卻未依規定戴口罩，經隊員勸導後仍拒絕配合，甚至辱罵該名隊員，行為涉及違反《傳染病防治法》，環保局已向警方報案，警方並將該民眾移送北市衛生局依法開罰。

民眾出門倒垃圾時，務必依現行防疫規定全程戴口罩，並保持1公尺以上安全社交距離，避免交談，環保局強調，倒完垃圾回家後要落實肥皂勤洗手，以降低病毒傳染風險，確保防疫安全。

環保局說明，北投區清潔隊員於18日晚間在承德路7段收運垃圾及回收物時，1名騎乘自行車的男子要丟棄回收物，卻未依規定戴口罩，隊員勸導卻遭該名男子拒絕，並執意要丟棄，甚至還出聲辱罵隊員後才離去，嚴重影響隊員收運作業及防疫安全。

環保局環境清潔科長黃寬助表示，針對該名男子妨礙公務、違反防疫規定等行為，環保局已協助隊員向警方報案，警方並針對該名男子外出未戴口罩，依違反《傳染病防治法》裁處，依該法可處以3000元到1萬5000元罰鍰，男子公然侮辱部分，該名隊員保留法律追訴權。

(中時 )