宅在家防疫，神級商品來保庇！全台疫情升溫，台南古蹟景點也配合暫停開放，為了讓民眾宅在家不出門也能享用台南限定神級商品，台南市文化局即日起新增網路下單服務，撥打訂購熱線06-2135518，或到「臺南古蹟Shopping Go」網站下單，即可享「成功‧致勝‧保佑‧幸福」好滋味！

台南文化局自結盟國內休閒食品大廠開發「成功洋芋片」以來，再推出多款古蹟限定休閒食品如「至聖點心麵」、「天后豌豆酥」、「媽祖賜芙」、「八家將乖乖」、「赤崁魁星餅」等，每每上市，必造成搶購熱潮及新聞話題。

結合台南歷史文化、宮廟藝陣與民俗信仰的各類商品，不只讓民眾透過商品更了解台南，更寓意「一定要成功！」、「一定要致勝！」、「一定要保佑！」、「一定要幸福！」等正能量訴求，更滿載祝福與再出發力量。

適逢全民防疫期間，為響應民眾減少外出、在家抗疫，文化局去年起推出熱銷商品電話訂購宅配服務，民眾只要打訂購專線06-2135518，即享專人服務；現更提供「臺南古蹟Shopping Go」網站下單，宅在家就能享有台南古蹟限定商品貼心配送到府服務，讓大家邊追劇邊大快朵頤、盡情享用。文化局也預告，下半年古蹟限定商品還將有新商品上市，敬請大家期待！

文化局也特別公布「宅零嘴處方箋」：來包「成功洋芋片」，祈求「防疫一定要成功！」給停課在家的孩子們來包「至聖點心麵」或「八家將乖乖」伺候，幫爸媽提醒小怪獸們「讀書還是要多用點心」、「宅在家也一定要乖乖！」；或送給在第一線辛苦的醫護、警消人員加油打氣，祝福「抗疫一定要制勝！」媽祖加持庇佑的「天后豌豆酥」、「媽祖賜芙」聯手出擊，相信在國人齊心防疫下，「凡事都會有好結果！」、「一定會幸福！」

(中時 )