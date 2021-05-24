國內疫情持續炸鍋，本土個案從5月11日至昨日止，迅速累積3066人確診，今日來到第14天，中央流行疫情指揮中心今（23）日公布再新增590例，其中334本土，256例為校正回歸，至今有84名病患使用呼吸器，面對如此嚴峻的新冠肺炎情勢，不少縣市先後宣布「餐廳禁止內用」，也逼得許多店家只好紛紛推出外帶、外送優惠，但就有網友因此質疑「是否業者打折後的價格才是合理的」，貼文在PTT曝光後立馬引發鄉民熱議。

根據PTT Gossiping板該則問卦，有網友認為商人絕對不會賠錢做生意，所以為因應疫情搶新台幣，只好祭出外帶打折優惠，但仔細一看折扣還不少，既然現在能打折打成這樣，是否代表有些餐廳原來價格本來就偏貴，以「現在一堆餐廳外帶打折才是合理價格嗎？」「是否代表他們以前賺太多？」

有PTT鄉民好奇，許多餐廳疫情前設定的價格是否賺太多。（圖／PTT）

此文一出，不少網友提出看法，有一派強烈認同原PO的想法，直呼「是」、「賺爆了！你都不知道」，更有人提到店家為謀生、養員工，避免囤貨壓力，也只能開出成本價了，並表示「食材也有儲存成本，你不打折賺金流進來，是要倒閉嗎」、「現在賣可能就成本價吧」

但也有另一派認為，內用、外帶的價格立基點根本不同，直呼「外帶沒用到內用空間與服務」、「內用成本高啊，所以改外賣打折非常合理」、「內用本來就比較貴啊」。

此外，還有內行鄉民精闢分析業者打折的一大關鍵來自「人力縮減」，畢竟受疫情影響，店內確實不需要這麼多員工，因此在底下留言提到「人力縮減、放無薪假，所以成本降低了」、「因為少了部分人力成本所以可以打折，但就是大虧變少虧而已」、「餐飲業的人力成本很高啊，現在人力都緊縮」。

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防範新冠肺炎，應使用肥皂勤洗手，搭乘大眾運輸或無法保持社交距離時，務必戴上口罩！

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※免付費防疫專線：1922、0800-001922

(中時新聞網)