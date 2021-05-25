南投縣長林明溱25日表示，中央如果授權開放地方政府採購疫苗，縣府將馬上行文中央，並且動用第二預備金2500萬元，向上海復星醫藥代理，採購德國BNT輝瑞疫苗30萬劑。此事引起網友熱議，更有網友直言，這才是真正做事的人，小英請向林縣長學習。

林明溱表示，南投縣長林明溱也計畫籌措2000萬元採購30萬劑疫苗，讓縣民打完第1劑，希望中央考量開放地方自行採購疫苗。他並指出，中央每天光開記者會，沒有給老百姓預防的方式，光講有什麼用，現在已經30多人死亡。

林明溱強調，要買就買最好的，因此要採購上海復星醫藥代理的德國BNT輝瑞疫苗，那最好的疫苗，施打後最沒有後遺症。大陸國台辦已經和他聯絡，願意提供協助採購疫苗。

看到林明溱的說法，網友們也在《中時新聞網》臉書粉專上留言，「這才是真真正正做事的人，分得清在什麼時間做什麼事才是最重要的，小英請向林縣長學習學習」、「苦民所苦！這槍打的好又準，縣民會感謝您」、「這才是真的為人民，如果陳時中阻擾，南投縣人要站出來。」、「縣長愛民如子」、「縣長明智的做法～人命關天⋯⋯請問政客還要政治防疫嗎？」、「超前部署，我要搬到南投市了」、「我要疫苗，不要意識型態」、「中央不准的話，海關也進不來！整天公布數字真的沒意義，趕緊開放各縣市自己買吧」。

(中時新聞網)