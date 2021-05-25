軍事新聞網站「Military.com」報導，民主黨籍聯邦眾議員斯佩爾（Jackie Speier）指出，美國陸軍有43%的官兵營房「不符最低可接受標準」，且當她2020年訪問多支美軍重要單位的駐地德州胡德堡（Fort Hood）時，連隨行的退役老兵也驚呼，這是他們看過最爛的營房。

斯佩爾指出，為考察發生陸軍女性下士吉倫（Vanessa Guillen）分屍案的胡德堡，她去年9月和國會代表團一同訪問該基地，曾於美軍服役的隨行成員當時感嘆，他們「從來沒看過這麼爛的營房」；但事後有現役官兵私下告訴斯佩爾，她們當時參觀的單身官兵營房，事實上已經算是狀況比較好的了。

胡德堡是全球人口最多的美國軍事設施，有超過5萬名官兵和文職人員駐防當地，也是美國陸軍精銳第1騎兵師（1st Cavalry Division），以及負責統轄第1騎兵師、第1裝甲師（1st Armored Division）和第1步兵師（1st Infantry Division）的美國陸軍第3軍（III Corps）總部所在地。

同屬民主黨的眾議員艾士可瓦（Veronica Escobar）則指出，她為美國陸軍第二大軍事基地、第1裝甲師駐地德州布利斯堡（Fort Bliss）單身官兵營房的惡劣條件感到「震驚」，呼籲眾議院軍事建設、退伍軍人事務與相關機構小組委員會更加關注相關議題。

「Military.com」表示，2018年美國軍眷住宅爆出醜聞，由民間承包商承攬的工程被發現存在蟲害、黴害、鉛汙染、拙劣的建造和維修品質等問題，使相關議題頗受美國公眾關注，但單身官兵的居住問題卻相對被忽略。美國陸軍去年已承諾在10年內斥資百億美元（約新台幣2788億元）翻新營區，以免戰力和士氣因此遭受影響。

(中時新聞網)