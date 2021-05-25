國內新冠肺炎情勢嚴峻，頻頻炸鍋的本土個案叫民眾心慌慌，豈料今（25）日台中卻有一名陳姓男子驚爆，稱自己21日開始喉嚨就出現不適，有明顯疼痛感，接著連續2天他都昏昏沈沈的，所以昨日趕緊赴院進行快篩檢測，可是陳男竟是在隔日上班查看健保App時，才得知自己檢驗結果呈陽性，嚇得他趕緊自行騎車回醫院進行PCR檢測，若非他主動追蹤後續病況，恐怕至今已成了台灣防疫破口。

根據《東森新聞》報導，陳男出面控訴防疫流程出了嚴重問題，因為昨日到醫院快篩的他，遲遲沒有接獲檢測結果，要不是隔日準備上班時，他特地查看了一下健保App，才知道自己呈陽性。更扯的是，陳男獲知後隨即打給衛生局，卻得到要他自行騎車到醫院進行PCR採檢的答案，而且他還得自費付850元掛號費，種種不合理之處，氣得陳男痛批篩檢流程壓根有問題，難保許多條漏網之魚已從疫情破口游走了。

不過流程上是否存在問題，有溝通誤會亦或控管不夠嚴謹都有待商榷，因為依據指揮中心發佈的流程說明，若民眾採檢呈陰性，確實能自行回家，進行自我健康檢測，但若顯示陽性，就得住院或居家隔離，等待PCR檢測結果，下一步PCR檢測若為陰性，即可解除隔離，陽性則通報確診。

★中時新聞網提醒您：

防範新冠肺炎，應使用肥皂勤洗手，搭乘大眾運輸或無法保持社交距離時，務必戴上口罩！

回國若身體不適請主動通報，14天內出現疑似症狀請先撥打防疫專線，並戴上口罩儘速就醫，務必告知醫師旅遊史。

※免付費防疫專線：1922、0800-001922

(中時新聞網)