歐洲模式模擬，周六滯留鋒在台灣北部近海，明顯雨帶接近(左圖)；下周三滯留鋒及明顯雨帶在台灣陸地(右圖)，梅雨鋒在北部海面至北部陸地一帶南北徘徊5天。（圖擷自ECMWF ）

帶來大量降雨的典型梅雨鋒面終於要來了！氣象專家吳德榮表示，周六起典型梅雨鋒面在台灣南北徘徊長達5天，周六、日梅雨鋒面在北部近海，下周一至下周三梅雨鋒面在北部陸地，有激發中小尺度天氣系統的條件，發生雷擊、瞬間大雨等劇烈天氣，有累積大量降雨的機率，對極度缺水的台灣，可望緩解水情。

吳德榮在「三立準氣象· 老大洩天機」專欄指出，周六(29日)開始台灣逐漸進入典型梅雨鋒南北徘徊的天氣型態。歐洲模式模擬，周六、日(5/30、5/31)梅雨鋒面在北部近海，下周一至下周三(5/31至6/2)，梅雨鋒面在北部陸地，台灣處在很不穩定的大氣中，有激發「中小尺度」天氣系統的條件，並有「劇烈天氣」像是雷擊、強風、瞬間大雨、冰雹等發生、且累積大量降雨的機率。對極度缺水的狀況，可望獲得相當程度的緩解。

吳德榮表示，至於梅雨鋒面徘徊的5天之間，降雨範圍及雨勢強弱的逐日變化，與中小尺度天氣系統在何時何地發展、又經過那些地區密切相關；由於理論的限制，將近一周左右的模式無法直接模擬出中小尺度天氣系統，但對於有利於其發展環境，還是有一定的模擬能力，只是會有不確定性存在，故應持續觀察模式的調整並修正。

而今天到周五的天氣，吳德榮表示，今天滯留鋒減弱北移，仍有局部短暫陣雨或雷雨的機率，主要在午後山區及少部分平地。北部、東部氣溫回升，中南部偏熱，慎防中暑。全台氣溫北部22至35度、中部24至38度、南部24至39度、東部22至35度。明天、周五(5/27、5/28)滯留鋒北移至北部海面，台灣晴朗炎熱，大氣略不穩定，午後雲量略增、山區有局部短暫陣雨機率。

(中時新聞網)