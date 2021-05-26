疫情破口補不完!護理師淚批政府「駝鳥心態」。（中視新聞）

台灣本土疫情連環爆，讓第一線的醫護忙到崩潰，一名任職於台北某醫院的護理師表示，隨著工作風險升高，但醫院提供的宿舍不夠，讓許多不敢回家的人無家可歸，只能窩居在家屬休息室。此外，前同事的爸爸確診竟沒有醫院可以收治，這讓醫護們超無力，「我們在醫院照顧別人的家人，但是自己的家人生病卻受不到照顧。」

根據《中視新聞》報導，隨著台灣本土疫情不斷升溫，守在第一線的護理師照顧確診者，工作量和風險天天提高，讓不少人怕傳染給家人，下班都不敢回家，卻又沒有地方住，只能窩在加護病房的家屬休息室，以沙發當床，鋪上薄薄的被子休息。

一名任職於台北某醫院的護理師忿忿不平地說，他們這些有家歸不得的護理師，現在都沒有地方可以住了，請問那些從中南部上來熱血支援的醫護人員到底要住哪？他們其實有熱血想來幫忙，可是就是看到政府針對醫院宿舍不夠、醫護沒地方住的狀況不作為，每次詢問都得到很官方的答法。

身為護理師身上肩負龐大的工作壓力，卻不被理解，讓她忍不住難過哽咽說，許多人說護理師是白衣天使，說這些都是天職所在，「但我們就是個人啊！我們也要吃喝拉撒睡，我們不是天使，我們需要的是一個政府的強力後盾。」

該護理師透露，前同事的爸爸確診卻沒有醫院可以收治，試想當醫療人員連自己的家人都救不了，心中的那個無力感該有多大。「我們在醫院照顧別人的家人，但是我們自己的家人生病在家，卻受不到照顧。」她也忍不住憤怒地說，希望政府不要再互踢皮球，擊垮醫護苦苦堅持的最後力量。

(中時新聞網)