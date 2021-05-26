新冠疫情持續延燒，台灣這波確診個案的年齡偏高，昨再增6死。一名醫師發文表示，一位阿婆因為喘送急診就醫，血氧濃度僅35%，患者意識很清楚，但仍面臨是否插管的選擇，而阿婆的兒子考慮後忍痛拒絕，表示「媽媽年紀大了，不想讓她再受苦。」痛苦抉擇引人鼻酸，也讓不少網友淚崩表示，「這真的好難，好讓人心碎的難。」

一名醫師昨在臉書發文分享，一位阿婆全家原本都在居家隔離，某一天她因為喘，被送來急診室就醫，檢查後發現，原來她是一位「快樂低血氧」的病人，到院前救護技術員測量阿婆的血氧濃度為35%，但意識卻清楚，在急診室治療的時候，血氧卻遲遲無法拉上去，最後面臨到是否要「插管」的選擇。

醫師指出，向患者告知治療方式後，阿婆說「是否插管要問她的兒子」，因此只能打電話聯絡患者的兒子，向其解釋阿婆的病情以後，接著說明插管的好處與壞處，而電話另一端的兒子考慮之後表示「媽媽年紀大了，不想讓媽媽受苦。」最後只要求與阿婆通個電話，讓人相當鼻酸。

醫師感嘆道，「阿婆與兒子通電話，也許是最後一通電話。」在疫情延燒的狀況下，只希望全家平安健康，「道謝、道歉、道愛、道別，人生很難」。貼文引起網友熱烈討論，「疫情下的抉擇，令人動容」、「這真的好難，好讓人心碎的難」、「這樣的案例會愈來愈多」、「人生真的難」、「看了讓人好難過」、「好可怕」。

(中時新聞網)