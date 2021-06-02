替病患插管急救時，遭到飛沫噴濺，陳易宏看到採檢結果後直呼，「我欠陳時中指揮官一條命。」(摘自陳易宏twitter)

新冠病毒傳染力強，尤其國內疫情快速升溫，在第一線作戰的醫護更要做好防護。嘉義大林慈濟醫院重症加護專科醫師陳易宏分享，日前替確診者插管治療時，遭到飛沫噴濺，等到採檢結果出爐，他感嘆直呼，「我欠陳時中指揮官一條命。」

陳易宏日前在個人Twitter上分享，有位在南部工作的胸腔科醫師，接治從新北轉送來的新冠肺炎重症患者，在加護病房幫患者緊急插管的過程中，受到飛沫噴濺。「還好他三月底就打了第一劑AZ疫苗，兩天後鼻腔採檢也證實沒有病毒感染。現在他正在跟醫院爭取解除隔離盡快回去他的戰場。」

陳易宏後來坦言，這故事就是自己的親身經歷，他在替病人緊急插管暴露後，並沒有被感染，現在已經施打第二劑疫苗，並回到加護病房繼續執勤。隨後陳易宏也貼出自己的2劑疫苗接種紀錄，以及PCR採檢陰性證明。

「我欠陳時中指揮官一條命。」陳易宏直呼，未來絕對會把這個故事講給他的兒孫聽，「一個忠誠的騎士與勇敢的指揮官的故事。」

(中時新聞網)