新北市今天增加123例，新北市累積5013人確診。對此，名醫沈政男直言，這波疫情死亡率會這麼高，必須先把染疫人數的年齡別分得更清楚。這部分新北市長侯友宜就做得很好，秀出了新北市的每日發病人數趨勢，且結合了地理與時間分布的立體疫情圖，但指揮中心連這樣簡單的染疫者人口學統計，都做不出來。且他發現，其實新北的廣篩做得非常好，侯友宜在這一波防疫做得很好，那些批評的人根本搞不清楚狀況。

新北市長侯友宜表示，確實有跟總統蔡英文通過電話，對新北市疫情做報告，同時拜託中央加速疫苗採購。（圖/新北市府提供）

沈政男8日臉書指出，今天新增死亡案例22人，再度有人詢問，何以台灣這一波疫情死亡率這麼高？疫情指揮中心專家小組召集人張上淳有講，但沒有講清楚。事實上要回答這個問題，必須先把染疫人數的年齡別分得更清楚：應該把「60歲以上」分成「60-69歲」、「70-79歲」，以及「80歲以上」，然後以校正後的年齡別比例，跟國外數據做比較，才能知道到底台灣死亡率是不是比較高、高了多少。

對於有說法稱「疫情初期，死亡率都比較高」，他認為，並非如此，台灣每日新增才數百例，醫療量能根本沒有崩潰，不能拿來跟歐美去年疫情相提並論。但指揮中心連這樣簡單的染疫者人口學統計，都做不出來。

沈政男續指，他看了這麼久的疫情記者會，終於看到一個及格的版本，就是新北市。侯友宜今天秀出了新北市的每日發病人數趨勢圖，可以清楚看出跟全國類似，也就是兩周來，尤其這一周來，新增案例已經逐漸下降了。

新北市每周疫情發展圖。(圖/截自 新北市政府防疫記者會)

甚至，新北市更做出了附圖那樣結合地理與時間分布圖的立體疫情圖！從這張圖可以看得很清楚，新北疫情地理分布就是圍繞萬華周邊，而且越靠近，疫情越嚴重。此外，隨著時間進展，從第一波萬華群聚疫情，到第二波疫情（家戶感染），以及第三波疫情（家戶感染退燒），新北各區的疫情發展趨勢幾乎都是一樣，也就是第一波大爆發，第二波因為來不及隔離而釀成家戶感染，以及第三波逐漸平息，都是同一感染事件的一環。

侯友宜今天也講得很清楚，萬華疫情爆發以後，直到5月22日，都不知道所謂中央通報塞車的事情，就只是一直接到確診者抱怨沒被帶去住院或隔離。可見，因為通報塞車導致隔離太慢，而衍生家戶感染，誰要負比較大的責任？

此外，沈政男也指出，侯友宜也秀出了新北每日快篩人數趨勢圖，結果昨天竟然篩了三千多人，並找出三十多位陽性案例，而這也是今天新北新增高過昨天的原因之一。

沈政男感嘆，如果新北沒有這樣拼命篩，是不是新增案例就會比較少？但這些案例留在家裡會怎樣？這些被篩出來的陽性案例，現在百分百都會被送去隔離，不會留在家裡了。事實上新北的廣篩做得非常好，那些批評的人根本搞不清楚狀況。總之，侯友宜在這一波防疫做得很好，已經有效控制疫情。

今天新增219例。 有人說，昨天新增降低，是因為假日、下雨，減少篩檢啦！現在，相信第二波疫情正在退燒了吧。 今天新增死亡案例22人，再度有人詢問，何以台灣這一波疫情死亡率這麼高？張上淳有講，但沒有講清楚。事實上要回答這個問題，必須先把染... 由沈政男發佈於 2021年6月8日 星期二

(中時新聞網)