銀行營運絕不能中斷？事實上，20年前發生的921大地震，老早打破這道鐵律！不具名的銀行業高層指出，當年這場牽動全台的大震災，多家銀行的分行據點被震倒無法營運，即證明在這種不可抗力的因素之下早使銀行營運被迫中斷，如今新冠疫情在全台大爆發，同樣是台灣所面臨前所未見的災難，金管會主事者到底有沒有智慧，就看對銀行營運不中斷的原則該如何拿捏。

由於金管會手握多道監理權限，又是胡蘿蔔又是棒子，往往使金融業者不敢站出來講真話，只能對金管會指令照單全收，然而這次新冠疫情在銀行據點最為密集的雙北市大爆發，但金管會對於「營運不中斷」的解釋邏輯，卻是「每家分行都不能歇業」，即使分行之間彼此鄰近，也是一家都不能關，令銀行業者一片傻眼。

這位銀行業高層指出，維持銀行營運不中斷，在解釋上並非指「一家分行都不能中斷」，金管會在解釋上目前可說「擴大解釋」，實際上，由不同的分行之間彼此調度支援，讓這家銀行對客戶的服務能夠維持，就可說已作到了營運不中斷。

高層舉例，現在很多銀行旗下各分行開始採取AB組輪班居家辦公，但倘若一種狀況是，若在重災區的分行，不幸AB組都同時淪陷了：「此時難道還要從別的地方的分行，調度人員往重災區裡送，然後讓更多的員工身陷在更高的染疫風險嗎？」因此，銀行局實在應該去思考在不同情境之下該如何應變，而不是一成不變的抱著現有的法條，完全不願對基層行員將心比心。

這位銀行業高層也客觀的分析各種不同規模銀行的情況指出，大型公股行庫或大型民營銀行由於旗下據點眾多，尤其在雙北市最為密集，因此，在重災區關閉部分的分行，請客戶轉往鄰近分行辦事，不致造成客戶的不變，甚至有的只要多走不到一公里的路，例如從北市萬華區走到中正區；至於據點較少的小銀行，可能在雙北市據點僅個位數，倘若不得不關閉分行，但又要維護客戶服務不中斷的話，此時雖然分行不營運，但仍可安排一或二位員工留守在分行收件，轉往其他的分行進行後續服務。

至於分行能否關閉，不論是該銀行業高層，或是全國銀行員工會聯合會（全金聯），都一致認為應該要明訂出一套SOP的法則，畢竟銀行也不會有通行證在手就亂來。這位銀行業高層指出，衛福部若定義為重疫區，就應可開放銀行評估是否先關閉部分分行的權限，全金聯則指出，當初在25日向金管會發函提出的建言，就希望金管會提供一套SOP的指引，讓全體銀行業者能作通案式的處理，凡符合條件的就可暫停該分行的營業。

(工商 )