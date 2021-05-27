疫情嚴峻掀疫苗搶打，但至今台灣僅有71萬劑AZ疫苗。國民黨立委傅崐萁今天再次呼籲行政院長蘇貞昌，儘速開放民間企業與地方政府採購疫苗，民間與地方絕對有能力來承擔，唯有疫苗才能讓台灣成為全世界最安全的地方，台灣應把握機會，讓經濟再度起飛。

傅崐萁重申，很遺憾過去一年政府的防疫只剩「三不政策」，包含不封城、不設方艙醫院、不設新冠專責醫院，現在則是「三沒有」，沒有全民普篩、沒有足夠篩檢量能，更沒有歐美優良疫苗；面對嚴峻疫情，必須同島一命，解決目前的問題。

傅崐萁呼籲行政院，過去政府一再宣傳現階段是台美關係最好的時刻，那就應該立即與美國政府協商，至少購買到2000萬劑的莫德納疫苗，讓全民都可以免疫。倘若買不到莫德納，至少也應該開放民間企業與地方政府來採購疫苗，相信全民都樂見其成。

傅崐萁表示，這段時間不論是德國BNT或上海復星醫藥，早就和台灣有非常充分的接觸，希望閣揆蘇貞昌能立即開放地方政府與民間企業，把全世界最好的；台灣至少要有4000萬劑的莫德納或輝瑞，才能讓全體國人都施打2劑，達到接種率95％以上全台群體免疫，成為全世界最安全的國家。

傅崐萁認為，台灣必須以美國為借鏡，過去美國因一個疏失而造成十分之一人口、超過三千萬人染疫，變成全世界最危險的國家，但全面施打疫苗後，美國如今卻即將解除封城，迎接經濟啟動。

傅崐萁指出，立院將於31日第三次追加紓困預算，提高上限至6300億，他推估，若疫情持續，未來即便突破兆元救災都不夠，然而，全球最好的輝瑞疫苗國際均價每劑約22美元，如果台灣採購4000萬劑，一人打2劑，只要約264億元就能讓全民免疫，讓印度等重災區的訂單轉向台灣，而我國一整GDP約22兆，只要經濟成長5％就有1兆台幣。

(中時 )