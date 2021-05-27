王樂明表示，去年4月來上門求診的女性，幾乎都表示不要小孩，希望吃藥或人工流產。(圖／截自新聞挖挖挖)

台灣近年來面臨著少子化現象，原以為受到疫情，居家隔離影響，可以提高民眾生育意願，但婦產科名醫王樂明揭發殘酷真相，表示不僅沒有迎來「疫情寶寶」，反而出現墮胎潮，究其原因還是「缺錢」。

疫情大流行，導致不少人只能宅在家，去年3月開始蔓延全球，台灣也提高戒備層級，原本專家們預估在不能出遊、娛樂大幅減少的情形下，在家做愛做的事機率將會提高，生育率也會因此增加，對此王樂明在節目《新聞挖挖挖》上表示現實卻完全相反，指出原本他期待能在年底收成許多「疫情寶寶」，沒想到4月的時候，一堆人來看診，幾乎都表示不想要小孩，選擇吃藥、人工流產。

王樂明表示，自己也問遍大醫院與知名診所產科，大家都不約而同表示，疫情影響後，生育總量反而都大幅下降，都降了50甚至到100人，

資深媒體人狄志認為，造成少子化主因，還是在於金錢，近幾年物價飆漲，但薪水卻遲遲沒漲，10多年前，年薪百萬大家都認為了不起，但現在年薪百萬，就連房子也不見得買得起。

狄志表示，之前曾有媒體做街頭調查，問了許多年輕人為何不生小孩，不少人搖頭表示「連結婚聘金都未必拿得出來，何況生孩子，「別說生育率降低，連結婚率都先降低了」。

(中時新聞網)