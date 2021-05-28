味全公司贈物資 為新北醫、警、消加油 19:372021/05/28 中時 王揚傑 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 味全公司與新北市警局合作捐贈醫、警、消人員物資。（新北市警局提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 味全公司與新北市警局合作捐贈醫、警、消人員物資。（新北市警局提供） 疫情期間，醫、警、消人員同處防疫第一線，味全公司特別與新北市警察局合作，針對10個重點醫院的快篩站及重點熱區的警分局及消防局、衛生局捐贈200箱物資，包括營養補給的萬丹保久乳、包裝水給所有醫護人員和警察，感謝他們在防疫第一線，為全體國人把關防疫的努力與貢獻。 防疫不掉棒 兆豐證升級防疫 民眾瘋搶物資 高麗菜飆漲3倍 (中時 ) #防疫 #味全公司 #第一線 #重點 #贈物 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 科技大廠防疫、節水上發條 04:102021/05/18 財經要聞 邁瑞醫療擬5.45億歐元 收購Hytest及其子公司 04:102021/05/18 全球財經 龍千玉疫外損失百萬 潘裕文樂當宅男打電動 04:102021/05/18 娛樂新聞 火眼實驗室出馬 3天曾廣篩千萬人 04:102021/05/18 產業財經 國軍33化學兵群擴大支援 挺進北市重要交通場站清消 11:482021/05/18 生活 女神出巡1／休閒時刻也文青 直擊陳綺貞素顏出街喝咖啡 07:442021/05/18 娛樂 金融股第一家 京城銀股東會 電子投票占9成 11:472021/05/18 財經 蔡英文再為停電道歉 指示行政院檢討電力調度 11:292021/05/18 生活 買不到疫苗怪鄰居 蔡正元：無能 10:342021/05/18 政治 頭戴式防護罩上陣 滙豐全台分行開先例 11:082021/05/18 財經 《半導體》外資連兩日買超 台積電復電穩盤 09:442021/05/18 財經 寶島熱門新聞 雲林蔬菜箱銷售超過1100箱 包裝人力不足需「裸菜」 - 寶島 台南首創！連續5分鐘超過10人群聚 自動通報當地警察分局line群組 - 寶島 疫情嚴峻 屏東縣府公布12項紓困方案 - 寶島 為醫護人員打氣 羅東博愛醫院每人加發至少2萬元獎金 - 寶島 疫情下自由打造祕密花園不是夢 潮州蝴蝶蘭業者推療癒心靈宅配花 - 寶島 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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