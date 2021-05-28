味全公司與新北市警局合作捐贈醫、警、消人員物資。（新北市警局提供）

疫情期間，醫、警、消人員同處防疫第一線，味全公司特別與新北市警察局合作，針對10個重點醫院的快篩站及重點熱區的警分局及消防局、衛生局捐贈200箱物資，包括營養補給的萬丹保久乳、包裝水給所有醫護人員和警察，感謝他們在防疫第一線，為全體國人把關防疫的努力與貢獻。

(中時 )