6月即將到來，許多人近日因為水逆而感到運勢不順，但也有些星座在6月就能收穫好運，星座運勢網站「星座神婆」分享，巨蟹座、處女座、水瓶座、天秤座6月非常幸運，財運、工作運都能明顯提升，過著快樂又充實的日子。

▍1.巨蟹座

巨蟹座在今年6月會感覺自己充滿靈感，創造力也連帶提升，工作上非常順利，會遇到很多驚喜的事情。6月還可能會培養出新的興趣，開始注意一些新鮮事物，月中有機會獲得一些錢財的援助，對巨蟹來說是一場及時雨，有很大的幫助，這段時間可以多花時間在自己熱愛的事情上，不但能激發靈感，更能帶旺運勢，整個月過得充實又開心。

▍2.處女座

處女座在6月會花更多時間在社交上，非常積極發展人際關係，人脈的拓展會帶旺處女座的運勢。6月的事業運也很不錯，努力可以獲得回報，工作表現讓主管和同事都刮目相看，能夠大幅提升自己在業界的知名度。6月將是忙碌又充實的一個月，記得還是要保留時間給自己的家人和情人，才能取得生活的平衡。

▍3.水瓶座

今年6月是水瓶座的幸運月，過去幾個月的財運、健康運也算是不錯，不過這個月有機會獲得更多的回報，存款也有望明顯增多，因為這個月水瓶座開始包容身邊的人，願意打開耳朵聽聽其他人的聲音，理解其他人的想法，因此有所收穫，無論是生活或工作都非常享受，整體而言心情一直可以維持愉悅的狀態。

▍4.天秤座

來到6月，天秤座會明顯感受到運勢變得順遂，生活、工作的瑣事都能妥善處理，一切都進行的非常順利，不定時還會冒出驚喜，讓你們精力充沛，面對工作也更有創造力。月中射手座會開始一個新的計畫，記得享受每個美好的時光，同時也要平衡工作與生活，不要累壞自己，若有重要決策，建議7月再定案，不要倉皇做決定。

(中時新聞網)