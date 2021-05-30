高端疫苗今下午宣布，與衛福部疾管署完成「110年國內COVID-19高端新冠肺炎疫苗採購（案號CL110017）合約簽署，合計採購500萬劑疫苗，但合約細節不公開。值得注意的是，高端疫苗目前雖已完成「二期臨床試驗」收案，但依照法規單位建議，最快6月上旬才有試驗分析結果，且目前尚未取得台灣緊急使用授權申請（EUA）。合約簽署訊息公布後，引起PTT網友熱議，「二期沒過採購資訊不公開，有沒有這麼噁心」、「真讓人想吐」。

（示意圖/達志影像/shutterstock）

由於台灣疫情擴大，相關資訊立刻引起網友廣泛討論，有PTT網友在八卦板貼文表示，「二期過了嗎？為何不直接大量購買已公測有效用的輝瑞BNT、莫德納、或是AZ疫苗？這三個世界級疫苗各買兩千萬劑以上不是更好？為何要拿納稅人錢採買二期不知道有沒有過、也不知道是不是真的有效用的國產疫苗？」。

其他網友也紛紛質疑，「國產爆買，國外的不給進來」、「所以啥報告都沒，花這個錢是？」、「股票要漲了」、「民進黨直接不演了」、「政府帶頭炒，高端下週還不買爆」、「好噁心的政府，買這個成效不知道的疫苗」、「陳時中不是說今年買夠了？」。但也有零星網友緩頰「反正台灣人都支持」。

綜合媒體報導，指揮中心發言人莊人祥今晚證實，已於5月28日與國內高端、聯亞兩家廠商完成簽約，皆為500萬劑合約與500萬劑開口合約。

PTT網友留言。(圖/翻攝自 PTT論壇)

(中時新聞網)