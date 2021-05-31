美國核心耐久財訂單強勁成長、初次請領失業金人數連四周下滑並創14個月新低，加上聯準會（Fed）官員和財長葉倫相繼出面對通膨擔憂降溫，掩蓋通膨指標4月PCE年增率及核心PCE年增率分別攀升至3.6％及3.1％，各創2008年及1992年以來最快增速，激勵全球股市收高。

統計最近一周ETF資金淨流量顯示，整體股票型ETF淨流入174億美元，主要以流入美國92億美元最多，全球、歐洲、日本、亞太及新興市場股市，也分別淨流入40億、22億、16億、8.1億及3.2億美元，但大陸、拉美及東歐股市分別淨流出7.3億、0.7億及0,03億美元。

富蘭克林證券投顧分析，5月部分國家疫情復熾、美歐經濟重啟期待、通膨及貨幣政策動向等消息面影響下，類股及區域輪動支撐全球股市維持驚驚漲格局。進入夏季後，通膨及美國就業展望，將牽動市場對聯準會政策的預期，而拜登政府的財政政策進展、美中關係及企業第二季財報，增添市場波動。

投資布局方面，富蘭克林證券投顧建議，以產業多元配置的美國平衡型基金為核心，股票資產採取分批加碼加定期定額策略，涵蓋創新成長及價值補漲、美國及新興亞洲布局，並留意受惠拜登政策的基礎建設，及通膨題材的天然資源產業，掌握多元投資機會。

富蘭克林潛力組合基金經理人格蕾絲．赫菲表示，美國大規模財政刺激，加上美國民眾疫情期間累積的超額儲蓄，未來將轉化成消費動能，挹注美國經濟加速成長。美國經濟復甦及通膨預期將帶動利率走揚，加上美國主要大型銀行於6月壓力測試若能過關，聯準會可望鬆綁其股利配發及買回庫藏股的限制，美國銀行股今年資本回報可望回升，有望帶動金融類股評價水準。

富蘭克林高科技基金經理人馬特．摩伯格認為，儘管有部分市場人士認為，電子商務已來到後期階段，但其實成長潛力仍龐大，不同產業在電子商務的採用差異甚大，雖然部份產業如媒體、零售業已有一定滲透率，但仍有許多產業滲透率仍低。且疫情預期將對消費者行為造成持久影響，疫情大流行以來，全球線上購物人數持續增加，越來越多行業尋找機會推動線上業務，並發展新的商業模式，如共享經濟、拍賣、影響力行銷等趨勢，均支持全球電子商務的長期投資主題。

(工商 )