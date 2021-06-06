西方國家陸續解封的同時，亞太地區國家因為疫苗接種速度緩慢，多個經濟體目前正經歷最嚴峻的新冠疫情，美媒CNBC製作圖表，一張圖就顯露了亞洲和歐美國家的差距，突顯亞洲經濟體從防疫模範生變後段班的窘境。

英國已經批准讓12至15歲青少年接種輝瑞/BNT疫苗。

CNBC報導，歐美相繼解封、重新開放旅遊，過去一個月來，印度、尼泊爾、馬來西亞、日本、台灣每日新冠確診卻不斷創下紀錄，新冠疫苗接種速度慢是東西方目前狀況迥然不同的主因，CNBC製作圖表，顯示亞洲和歐美的差距。

數據截取自英國牛津大學「用數據看世界」（Our World in Data）網站1日紀錄，顯示目前亞太國家平均每100人約施打了23.8劑疫苗，遠不及北美的61.4劑、歐洲的48.5劑，在全球墊底的是非洲，每100人只接種2.5劑。

另一張圖表比較了亞洲主要經濟體及全球主要大國的疫苗接種比例，亞洲地區只有新加坡能和主要大國齊名，每100人中接種將近70劑，在表格中排名第三，僅次於英國的將近100劑、美國的將近90劑，新加坡的疫苗接種率甚至高於加拿大、德國。

Charts show Asia is far behind the U.S. and Europe in Covid vaccinations https://t.co/XADgD4O5gI pic.twitter.com/fW7FuzLkca — Ved Nayak (@catcheronthesly) June 4, 2021

若觀察圖表中每100人接種劑量未達20劑的最後12名，對比更明顯，全數為亞太經濟體，包括澳洲、南韓、印度、日本等，倒數2名分別為台灣及越南。

香港大學公共衛生學院教授高林（Benjamin Cowling）指出，取得疫苗困難是許多亞洲國家面臨的共同問題，此外，這個地區在疫情初始時成功壓制疫情，也導致當地民眾對接種疫苗缺乏急迫性。

高林說，當過去一年感染很少時，民間的看法是只要戴好口罩、保持社交距離，新冠病毒就不是很大的風險，仍然可以維持零確診，民眾並不急著打疫苗，「所以猶豫是很大的問題。」

法國外貿銀行（Natixis）的分析師在追蹤亞太地區的疫苗供應及接種進度後於5月出具報告，指出亞洲已經從「成功壓制疫情的典範變成疫苗接種的落後者」，指出這個區域的好幾個經濟體都相當倚賴疫苗全球取得機制（COVAX），但因為印度限制疫苗出口，也讓COVAX的供應面臨風險，指出如果印度再不開放出口，許多依賴COVAX的中、低收入國家，疫苗接種進度將更延後。

報告指出，相較西方國家，亞太地區的經濟體短期內還得繼續實施社交距離及邊境控管政策，並且預估只有新加坡及大陸能夠在今年底前讓70%國民完成疫苗接種，部份經濟體可能一直到2025年都無法達成這個目標。

(中時新聞網)