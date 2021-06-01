台北市中正區忠勤里里長方荷生在SARS時目睹民眾被隔離沒飯可吃，當年的遺憾促使他成立「臻佶祥」南機場幸福食物銀行照顧弱勢，這波疫情爆發後，他首度向大眾開口求援，至今已募得超過4000個愛心物資包，除照顧其他社福團體外，還可幫助他處的食物銀行，他仍怕自己「做得不夠」，盼有需要的民眾勇於開口。

在疫情爆發後，方荷生忙的足不點地，他在清點各界送來的愛心物資，分裝成一個又一個的物資包，還得處理里內確診者和居家隔離者的請託，從領藥、送餐到丟垃圾都要幫忙，在疫情爆發後奔波如陀螺而不得休息，他卻不曾有過任何抱怨，用行動彌補18年前的遺憾。

「SARS時好多人被關在家中隔離沒飯吃，那時候我沒辦法做什麼，想起來還是會難過。」方荷生提到，他是土生土長的南機場人，SARS在2003年直撲而來，南機場是當時死亡人數最多的地方，他看到長輩、鄰居遭居家隔離，家裡卻連一粒米都沒有，慘痛經驗也成為他在2013年成立食物銀行的契機。

台北市中正區忠勤里里長方荷生，成立食物銀行長期照顧弱勢，里內長者對他讚不絕口，封他為「地表最強里長」。（圖／王永泰攝）

方荷生表示，食物銀行除了救濟「甘苦人」外，更背負「備災」重任，疫情等危急時刻發生時，能第一時間確保弱勢民眾溫飽，去年初他就開始提供便當和乾糧、麵條和日用品等民生物資給居家隔離及檢疫者，正當以為疫情穩定時，卻在轉瞬間遇上當里長23年來的最大挑戰。

有許多家庭因疫情嚴重而收入銳減，連買最基本的物資都成問題，方荷生以自己長年的經驗設計愛心物資包，內含罐頭、麵條、餅乾、保久乳、土豆麵筋和調理包等十多種食品，每份要價1500元，原預計募集1000份，結果卻出乎他所料。

「我第一次向大眾開口，沒想到湧入超過3000多筆小額捐款，4天就有500萬元。」方荷生說，至今已募得超過4000份食物包，並開始逐一分送照顧弱勢兒少的三峽小草書屋、由中輟與高關懷少年組成的逆風劇團等單位，也將與家樂福合作，分享給台中、台南、高雄和花蓮的食物銀行，他還擔心自己做得不夠多，呼籲面臨困境的民眾和團體勇於開口，他將竭盡所能地幫忙。

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(中時新聞網)