台中石岡某里有快篩陽性個案，張姓里長自動連結東勢確診者案7533。（投訴人提供／王文吉台中傳真）

張姓里長於臉書地方社團留言「案7533應為石岡某里民眾」。（投訴人提供／王文吉台中傳真）

台中市流行疫情指揮中心公布案7533無公共場域足跡

台中市疫情指揮中心日前公布案7533為東勢44歲婦人，不久即有網友轉傳石岡區張姓里長截圖，內容指應是石岡區某里民眾，引發網友困惑。民眾投訴「至今仍有假消息轉傳」，張姓里長對地方造成紛擾表示歉意，籲勿再轉傳。東勢分局已收集相關事證，函請台中市政府衛生局裁處，若認定違反嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例，最高可處300萬元罰金，或處3年以下有期徒刑、拘役。

台中市流行疫情指揮中心29日下午記者會公布新增33例本土確診個案，其中案7533為東勢44歲婦人，未有公共場域足跡。不久隨即有網友轉傳石岡區張姓里長通訊軟體截圖，內容指案7533應是石岡區某里民眾，是跟案2353有聚餐、旅遊，因2353確診時被匡列採檢，一採陰後居家隔離，5／27再次採檢確診陽性，這段期間居家隔離，因此沒有公共足跡。

石岡區里長跳出來認領東勢確診者，引發石岡居民恐慌，也有東勢人困惑「到底是哪裡的確診者？到底要相信誰？」台中市疫情指揮中心當時即再度強調，案7533歲婦人的確是住在東勢，並未在石岡置產或設籍。

事隔一個禮拜，有多名民眾投訴指出「仍有張姓里長截圖在網路流傳。」對此張姓里長致歉表示，因有民眾告知某里有民眾被救護車載走，加上清潔隊進行環境消毒，確診地圖又出現石岡有1確診個案，好心提醒居民注意，並非惡意散佈，對地方造成紛擾感到抱歉，希望大家不要再轉傳。

東勢分局證實接獲民眾檢舉有關疫情爭議(假)訊息，已積極蒐集相關事證，函請權責機關認定。若確實散佈假訊息，將視涉案情節依據嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例第14條或社會秩序維護法第63條，最高可處300萬元罰金，或處3年以下有期徒刑、拘役。

(中時 )