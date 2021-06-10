台南市政府日前宣布「退票聯防保家鄉」的「端午守護台南行動」，因祭出鼓勵家戶聯防檢舉獎金，不少民眾認為是變相鼓勵舉報，反而加深人際猜忌，鑒於不少里長反映，即使市府沒發獎金，也會積極勸導端午返鄉者前往篩檢，建議把獎金轉換成防疫工作津貼，提供里辦公室購買相關防疫物資。

台南市政府從善如流，市長黃偉哲今天表示，將透過「工作津貼」方式，讓地方防疫工作全面到位。他也重申，「端午守護台南行動」是希望返鄉市民朋友主動聯絡防疫專線，南市府安排免費篩檢，這是自願性的，篩檢結果會跟當事人報告，希望能阻斷所有可能的社區傳播鏈。

黃偉哲說，非不得已返郷者若自願前往篩檢，「篩檢出陽性者，將把家戶聯防的工作津貼提供里辦公室，作為相關防疫費用」，而這費用是作為未來家戶聯防工作所需。

南市府表示，南返者自願前往篩檢，快篩陽性者，市府將發放「家戶聯防工作津貼」1000元給里辦公室，若PCR檢驗確診，津貼則為1萬元，自願篩檢時間在端午連假前後6月11日至14日，強調該政策並非強制要求南返者篩檢，而是以「鼓勵」、「勸導」為最主要原則。

「作為市長和防疫人員，對市民的健康是有責任的！」黃偉哲強調，大家非常辛苦努力做好防疫工作，因此，不論是透過行政體系或是市民朋友自己警覺，目的都是希望能全面阻斷社區傳播鏈的發生。

市府表示，全面改為里辦公室工作津貼，這様就沒有通報的疑慮，一開始出發 點也是為了強化落實防疫工作，籲請全市民眾跟里辦公室都能做好家戶聯防。

(中時 )