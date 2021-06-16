老人家對到場關心的楊鎮浯縣長比「讚!」（李金生攝）

縣府出動交通車接送長者接種疫苗。（李金生攝）

金門4大型疫苗接種站開打 ，舒適空間和良好秩序讓老人家感到貼心。（李金生攝）

大型接種站現場規畫完善，保持適當距離，避免群聚感染機會。（李金生攝）

楊鎮浯縣長視察作業情況，特別感謝工作人員的辛勞。（李金生攝）

楊鎮浯縣長視察作業情況，特別感謝工作人員的辛勞。（李金生攝）

楊鎮浯縣長與接種鄉親親切交談，感謝大家攜手抗疫共度難關。（李金生攝）

金門鄉親長者由家人陪同接種疫苗，現場秩序良好，作業流暢順利。（李金生攝）

中央配發金門縣1萬1200劑AZ疫苗，縣府協同5鄉鎮公所針對75歲以上長者及具原住民身分的65歲以上長者展開「雙軌制」接種作業，繼昨日大、小金門9合約院所率先登場後，今天4大型接種站也緊接開打，舒適空間和良好秩序讓老人家感到貼心，對趕場關懷的楊鎮浯縣長直說「真好!」、「有夠讚!」

縣府基於讓長者更方便就近接種，並避免各院所湧入大量施打人潮，共規畫金城體育館、金湖體育館、金沙國中體育館及金寧中小學體育館等4座大型接種站。烈嶼地區由於人數較少，由鄉公所協助接送到衛生所施打。

楊鎮浯縣長今早馬不停蹄視察金城、金湖等地作業實況，特別提到此次透過本地嚴整的民政系統，從鄉鎮公所一路動員下達到村、里、鄰長，逐戶完成接種意願調查和造冊作業，有效率的規畫分區、分流和分時段作業外，還安排交通車接送，讓整體作業更加完善。

楊鎮浯表示，這4座大型接種站今起連4天，搭配全島9個合約院所提供接種服務，希望鄉親踴躍施打，提高疫苗的覆蓋率，全民攜手抗疫共度難關。

根據通知單排定時間陸續來到的鄉親，對大型接種站空間寬敞、舒適，且有很好的距離和人流規畫，從入口到出口整體作業流暢有序，醫護人員更是細心體貼，詳細說明接種後應注意事項，普遍感到十分滿意。