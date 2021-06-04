「死後確診，室友沒被匡列還四處趴趴走！」三重某里長控訴，里內81歲長者5月底在家死亡，死後驗出確診，同住室友沒被中央匡列近日來四處趴趴走，直到室友要求里長「叫師公引魂」，里長才知道有死亡確診；衛生局回應，該案是死後6日被確診，該室友趴趴走行為不會有法律問題，目前疫調中。

該里長表示，里內近來有2起死亡案件，都是死後透過知情人士親口告知才知道是因為新冠疫情確診死亡，而最令里長擔憂的是，與死亡確診同住室友「沒被匡列！沒有隔離！沒有快篩！」里長直呼「太離譜！」，讓第一線防疫人員疲於奔命。

里長表示，該案是室友5月底發現死者一直沒有起床，室友進到個案房間與死者近距離接觸後才送醫，該案死後約一周被驗出確診；而該室友這幾日來沒有被匡列仍到處趴趴走，還致電里長，要求「里長來整理房子，並要請師公引魂」，里長一問之下才知道是確診死亡個案。

「確診屍體已燒掉，不必引魂」里長花了一番時間告知該室友，這才平息室友想外出找師父引魂要求，里長第一時間請清潔隊員前往消毒，要求該室友待在家中並幫他掛號篩檢，才止住社區的不平靜。

「沒有單位告知我們第一線的人！」里長痛批，難怪疫情無法降下！中央疫情中心SOP出現問題了，該室友這幾天都沒有被匡列，就是防疫破口。疫情中心資訊不透明還每天「校正回歸」，讓里長每天活在「不知道確診者在哪」的恐懼中。

衛生局回應，該案死亡至被診斷為「新冠肺炎」確診有6日的時間差，該室友年齡較大且無人告知，在法律上是沒有犯法，該案衛生局已啟動疫調，匡列與該案的密切接觸者。

(中時 )