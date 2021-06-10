桃園某醫學中心加護病房護理師9日確診，桃園市衛生局長王文彥說明，這名護理師1周前返回台北住家，由姊姊的友人載回來，但友人7日確診，院方隨即安排她採檢也確診。隨即疫調病人、同事70多人全部陰性，因此研判是院外感染，也進行必要隔離處置。

院方9日也說明，已經全面對環境採檢清消，並依中央流行疫情指揮中心的指引，將護理師發病前3天的接觸者全匡列採檢隔離，並自主健康監測。

(中時 )