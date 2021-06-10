桃園某醫學中心護理師確診 桃園衛生局長：院外感染 10:142021/06/10 中時 賴佑維 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 桃園某醫學中心加護病房護理師9日確診，桃園市衛生局長王文彥表示，採檢70多人都是陰性。（桃園市新聞處提供／賴佑維桃園傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 桃園某醫學中心加護病房護理師9日確診，桃園市衛生局長王文彥說明，這名護理師1周前返回台北住家，由姊姊的友人載回來，但友人7日確診，院方隨即安排她採檢也確診。隨即疫調病人、同事70多人全部陰性，因此研判是院外感染，也進行必要隔離處置。 院方9日也說明，已經全面對環境採檢清消，並依中央流行疫情指揮中心的指引，將護理師發病前3天的接觸者全匡列採檢隔離，並自主健康監測。 新北確診男砍3護理師 涉殺人未遂遭聲押 三峽恩主公醫院7人確診釀1死 副院長：非院內感染事件 (中時 ) #新冠肺炎 #台灣 # 護理師 #確診 #桃園 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 陽明院區急診8人確診 醫護踢爆：接觸者未隔離仍到班 10:422021/06/10 生活 北漂失意返嘉卻確診 村民憂破口 04:102021/06/10 地方新聞 國軍台中總院傳護理師染疫 急診、住院急喊停 匡列37人 09:202021/06/10 生活 台灣1個月破萬人確診 醫批：疫情失控原因是「雙盲」 11:582021/06/10 生活 新北確診數再升高 名醫曝原因：數據中藏魔鬼 09:152021/06/10 生活 三峽恩主公醫院爆群聚 衛生局證實：7人確診釀1死 08:072021/06/10 生活 南投企業快篩明啟動 04:102021/06/10 地方新聞 無症狀感染者更恐怖 專家：病毒量恐比有症狀後還高 11:372021/06/10 生活 新冠進程太快 護理師「一天送走太多人」無力感爆棚 08:562021/06/10 生活 桃園入境居檢失聯 男遭重罰100萬 04:102021/06/10 地方新聞 廣州本輪疫情首例患者75歲郭婆婆出院 11:532021/06/10 兩岸 生活熱門新聞 石門水庫水位狂升22公尺 驚人對比圖曝光淹到這了 - 生活 減少染疫後轉重症 醫：多打這1款疫苗很重要 - 生活 連年掛0白河水庫復活！蓄水量上升8.1％ 管理處證實：21日起灌溉 - 生活 梅雨狂炸日月潭爽喝 最新照片曝光！與5天前對比超驚人 - 生活 好心肝診所偷打疫苗 記者會一度延後又取消 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。