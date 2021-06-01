好不容易重返季後賽的巫師，首輪就碰到東區第一種子七六人，在連吞3場敗績的情況下今天只能背水一戰，幸好韋斯布魯克與畢爾兩人聯手，韋少更是繳出亮眼的大三元成績單，最終率領巫師122比114逆轉擊敗費城大軍，拒絕被橫掃命運。

此役韋斯布魯克有著相當全能的表現，雖然投籃只有19中3，但是憑藉罰球線上16中13，全場得到19分、14助攻、21籃板，季後賽生涯第12次拿下大三元數據，超越奇德獨享季後賽史上大三元榜第三席位。

七六人傳來不好消息，頭號大將恩比德首節尾聲突破時被羅賓羅培茲封阻，隨後失去重心倒地導致扭傷了膝蓋，最終因為右膝疼痛難耐只能選擇退賽。

上半場1分落後的巫師，易籃後由八村壘的三分球點燃反攻號角，緊接著畢爾也貢獻一記三分彈，巫師順勢抄前，單節打出32比19攻勢，取得12分領先優勢。

決勝節，七六人反撲得手將比分逼平，不過巫師卻在此時針對班西蒙斯祭出「駭客戰術」，而班西蒙斯三次站上罰球線都是2罰1中，巫師趁此機會連續破網得手，隨著八村壘的爆扣之後，七六人無力棄守，巫師將系列賽追成1比3落後。

巫師7人得分上雙，除了韋斯布魯克外，畢爾27分、4籃板、4助攻、4抄截，八村壘20分、13籃板，貝坦斯15分，加福德12分，羅賓羅培茲16分，內托11分。

(中時 )