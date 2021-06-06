儘管「小皇帝」詹姆斯重返熱火打球機率相當渺茫，熱火總裁萊里卻很期待這一天可以到來，6日公開跟詹皇示好，「假如詹姆斯打電話告訴我說他要回來了，我會把鑰匙放在門墊下面，雖然原本屬於他的鑰匙可能生鏽了，我仍會放上全新鑰匙！」

「詹姆斯是歷史上最偉大的球員之一，」萊里表示，「他在邁阿密的4年時間，如果我們想要回顧一下那4年的經歷，就是連續4年闖進總冠軍賽，那4年時光讓人感到興奮，因為我們兩次贏下總冠軍，那絕對是熱火隊史最棒的時期。」

詹姆斯在2010年夏天做了一個讓全世界球迷震驚的「決定」，選擇離開騎士跳槽熱火，跟韋德、波許組成史上最強三巨頭之一，成功帶領熱火拿下兩次總冠軍，隨後他仍重返騎士，且在2016年幫助騎士奪下隊史首冠，2018年夏天跳槽湖人。

萊里最後也不禁開起玩笑，「也許我的這番言論，會因為違規招募遭到聯盟罰款！」只是隨著塞爾提克總裁安吉宣告退休，76歲的萊里是否考慮過退休念頭？他回答，「我從沒想過，我已經準備好繼續前進了，我會努力讓這支球隊變得更好。」熱火與湖人都在今年首輪就告淘汰出局。

(中時 )