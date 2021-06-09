NBA公布本季例行賽MVP得主，金塊中鋒約基奇以971分輕鬆擊敗七六人一哥恩比德與勇士當家球星史提芬柯瑞。

在NBA公布的票選中，約基奇獲得了91張第一名10分的選票，8張第二名7分選票以及1張第三名5分選票，總得分971分。

名列第二的是恩比德，他雖然只獲得1張第一名選票，但他得到62張第二名選票、23張第三名選票、8張第四名3分選票、3張第五名1分選票，總得分586分。

無法率領勇士闖進季後賽的史提芬柯瑞，導致在票選上遭到挫敗，不過，柯瑞依舊獲得5張第一名選票，拿下453分，可見得仍有不少專家和球迷認可他的努力。

公鹿阿提托康波、太陽保羅分居第四和第五，各獲得348分與139分。獨行俠東契奇、拓荒者利拉德、尼克蘭道爾與羅斯得到雙位數分數，其他獲得選票的有爵士戈貝爾、巫師韋斯布魯克、七六人班西蒙斯、籃網哈登、湖人詹姆斯以及快艇里歐納德。

被評估極有可能奪下本季總冠軍的籃網，僅有哈登拿到選票，杜蘭特、厄文1票未得，可見得例行賽戰績並不是MVP票選的主要因素。

有趣的是，尼克羅斯獲得1張第一名選票，讓他在票選上排名第9。NBA官方出面解釋，羅斯的那張第一名選票是球迷所投。

詹姆斯僅獲得1張第五名選票，與里歐納德並列墊底，不過，詹姆斯創下連續18年在MVP票選上都獲得選票的NBA紀錄。

(中時 )