對抗印度變種新冠 打第二劑疫苗十分重要

英格蘭公共衛生署（Public Health England）周一公布新分析說，無論打輝瑞（Pfizer）/BioNTech，或是阿斯特捷利康（AstraZeneca，AZ）新冠肺炎疫苗，接種兩劑的效力對預防因Delta變種病毒入院十分有效。

據美國國家廣播公司新聞（NBC News）15日報導，Delta變種新冠病毒最初是在印度發現，如今已成為英國普遍流行的病毒株。新分析發現，接種兩劑輝瑞疫苗預防因Delta入院的效力達96%，而接種兩劑AZ疫苗的效力則達92%。

美國賓州費城兒童醫院（Children's Hospital of Philadelphia）疫苗科學家歐菲特（Paul Offit）說，第二劑很關鍵，從第一階段的研究看來，第二劑疫苗所誘發的病毒特異性中和抗體要比注射第一劑後高出約10倍。

相關分析研究了從4月12日到6月4日間，14,019例因Delta變種病毒在英格蘭致病的案例，而其中有166例導致病患入院治療。

英國衛生官員力促公民，當輪到他們接種時，要去打第二劑。英格蘭公共衛生署的免疫事務負責人拉姆琪（Mary Ramsay）說，一旦輪到自己時，盡快打完兩劑疫苗，在既有一切變種病毒的威脅下，獲得最大的保護是十分重要的。