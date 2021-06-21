台北市長柯文哲21日表示，要感謝很多工人跟醫院做負壓專責病房，讓現在北市能控制疫情，但印度變種病毒若進來，他就沒把握，不曉得傷害多大，現在過一天算一天，要思考是否學習跟疫情共處，他即便是醫學專家也不知，像英國短短幾天，印度變種病毒就變高，之後有無新變種病毒也不知道。

針對中央規定對國家防疫有必要的人，已打1萬8459人，其實大家也想看名單，他仍主張按年齡下降來打疫苗。