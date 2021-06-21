北市現階段控制疫情 柯文哲：印度變種就沒把握 15:172021/06/21 中時 張穎齊 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台北市長柯文哲。（陳怡誠攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台北市長柯文哲21日表示，要感謝很多工人跟醫院做負壓專責病房，讓現在北市能控制疫情，但印度變種病毒若進來，他就沒把握，不曉得傷害多大，現在過一天算一天，要思考是否學習跟疫情共處，他即便是醫學專家也不知，像英國短短幾天，印度變種病毒就變高，之後有無新變種病毒也不知道。 針對中央規定對國家防疫有必要的人，已打1萬8459人，其實大家也想看名單，他仍主張按年齡下降來打疫苗。 疫情拖累 軍公教明年調薪有變數 疫情宅在家 中醫師提四大居家防疫養生法 #新冠肺炎 #台灣 #北市 #控制疫情 #印度變種病毒 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 北農群聚感染擴大 陳時中「不反對打疫苗」：盼北市妥適分配 14:472021/06/21 生活 疫情讓民眾6月信心急凍 唯台股投資意願仍高 09:242021/06/21 財經 打噴嚏變頻繁恐是確診症狀 醫曝關鍵：這類人要注意 08:112021/06/21 生活 印度變種病毒株來勢洶洶 侯友宜籲：強化境外管制 15:342021/06/21 生活 苗栗電子廠群聚感染獲得控制 14:462021/06/21 財經 單日確診創新低 阿中認沒降級條件 04:102021/06/21 焦點要聞 疫情燒 軍公教明年調薪添變數 04:102021/06/21 財經要聞 《金融》本土疫情衝擊 逾3成民眾工時減一半 10:532021/06/21 財經 國五交通量周末暴增3成 侯友宜：6／28沒有解封條件 10:542021/06/21 生活 入境將實施普篩 陳時中首鬆口：討論中 15:032021/06/21 生活 《基金》印度股債頻創高 外資6月轉押印股 10:532021/06/21 財經 生活熱門新聞 桃園5確診創新低 六輕群聚添3人 足跡僅龍潭中興郵局 - 生活 禾馨公布85瓶施打名單 怒批按規定施打何錯之有 - 生活 「印度神童」阿南德預言4國再爆疫情 最新影片點名台灣 - 生活 217萬人受益！最新疫苗排序出爐 孕婦、65歲以上入列 - 生活 暴雨輪到中部了 鄭明典：可能會有點久 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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