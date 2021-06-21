韓國一名30多歲男性日前接種AZ疫苗後，因血栓合併血小板低下症候群（TTS）死亡，防疫當局今天證實此例死因與疫苗有關，為官方首次認證血栓症病例死因與疫苗確有因果關係。

韓聯社報導，2019冠狀病毒疾病（COVID-19）預防接種對應促進團今天表示，經過預防接種受害調查組會議檢討，判斷日前因血栓併血小板低下症候群死亡的30多歲男性死因，確實與接種疫苗有關。

這名男性5月27日接種剩餘AZ疫苗，6月5日出現嚴重頭痛及嘔吐等症狀，接受一次治療後未好轉，甚至出現意識不清症狀，6月8日送入重症病房治療，16日病歿。

血栓併血小板低下症候群為接種AZ及嬌生等病毒載體疫苗時可能出現的罕見副作用，在接種後4到28天後可能伴隨嘔吐，出現無法以止痛藥緩解的嚴重頭痛、視野模糊等症狀。韓國當局考量相關因素，自4月12日起將AZ疫苗接種者年齡限制在30歲以上。

調查組至今已就462件接種後死亡或重症案例，以及230件疑為過敏性反應案例進行審查，包括今天發布結果，共計1例死亡、3例重症、72例過敏性反應判定與疫苗確有因果關係，8件仍待釐清。

截至今天凌晨零時，韓國境內接種第1劑疫苗人數累計1501萬4819人，接種率增至29.2%，其中404萬7846人完成兩劑接種，占全國人口7.9%。