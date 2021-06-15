太陽後衛派恩被對手約基奇犯規打倒在地。（路透）

金塊中鋒約基奇(Nikola Jokic)因為惡意犯規被驅逐出場，同時他表現出體育精神，向太陽後衛派恩(Cameron Payne)致意後才離去。其實約基奇對於被驅逐感到不解，外界亦有許多人認為處罰過重，美媒ESPN、FOX體育球評都質疑NBA的執法尺度，還有球迷直言：「換成是詹姆斯(LeBron James)、杜蘭特(Kevin Durant)就不會被趕出去，典型雙重標準。」

Jokic's reaction after getting ejected 👀 pic.twitter.com/B15qj5OvSR — Bleacher Report (@BleacherReport) June 14, 2021

ESPN名嘴史密斯(Stephen A Smith)推文寫道：「這是NBA現在最嚴重的問題，約基奇那個犯規不應該是二級惡意犯規，我們都知道那不是最惡劣的犯規動作。球迷不會想看到這種吹判，裁判居然驅逐了聯盟MVP，太不像話。」

FOX體育球評貝勒斯(Skip Bayless)抱持相同看法，但是情緒更激動：「天哪，他們吹判二級惡意犯規還把約基奇趕出場！不應該判那麼重，至少他是瞄準著球下手的，而且他的手真的有碰到球。」

約基奇坦承他下手比較重，但金塊面臨存亡關頭，那也是沒辦法的。「我試圖改變比賽的節奏，提振大家的精神。究竟我有沒有打到他？如果有那我說聲抱歉，我無意傷害他的。老實說我沒想到他們會驅逐我。」

當時第3節剩下3分52秒，儘管太陽的晉級已經勢不可擋，金塊卻因此連掙扎的機會都沒有。一般認為在例行賽執法嚴格有其必要，但在季後賽裁判應該避免把重要球員罰出場或禁賽。另一方面約基奇平日打球就比較粗暴（歐洲球員的惡習），快艇貝弗利(Patrick Beverley)曾指控約基奇經常亂揮手臂和假摔。