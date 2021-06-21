就算少了球隊靈魂保羅，戴文布克卻告訴球迷根本沒差！布克21日在西區冠軍賽G1，貢獻誇張40分、13籃板及11助攻的大三元數據，其中包含最後20秒內連取關鍵4分，帶領地主太陽120比114險退也少了里歐納德助陣的快艇，西區冠軍賽首勝順利到手。

原本雙方打完前3節，還以93比93打平，但太陽末節一開始，就靠戴文布克領軍打出12比2猛攻拉開，就算快艇打到讀秒階段，也靠替補後衛隆多連取5分帶領打出8比0追到只差2分，布克先在最後20秒灌籃取分，接著最後4.6秒兩罰俱中帶走勝利。

戴文布克全場投29中15，含三分球投7中3，7罰全中，不僅完全取代感染新冠病毒缺陣的保羅地位，更成為自從2005年納許之後，首位在季後賽拿下大三元的太陽球員，艾頓也替太陽拿下20分、9籃板，布瑞吉斯14分，克勞德13分，代替保羅先發的派恩11分、9助攻。

反觀少了里歐納德(右膝受傷)的快艇，則以保羅喬治34分最高，但他全場投26中10的手感並不理想，雷吉傑克生也有24分、6籃板及4助攻，卻發生5失誤，考辛斯11分，先前在西區準決賽G6爆冷攻下39分幫助快艇晉級西區冠軍賽的「二年級生」曼恩，只拿9分、4籃板。