今天在大聯盟場上藍鳥以9：0擊潰金鶯，此戰藍鳥王牌強打小葛瑞洛(Vladimir Guerrero Jr.)表現依舊強勢，總計4打數2安打送出1分打點，其中包括一支陽春炮，這也是他本季第24轟，目前超越大聯盟群雄成為全壘打王，長打實力非常可怕，打擊率是.338。

VLADDY JR. WITH ANOTHER HOMER‼️



Vladimir Guerrero Jr. hits his 2️⃣4️⃣th HR of the season.#BlueJaysOnSN | #PLAKATA pic.twitter.com/FaMt4POWzj — Sportsnet (@Sportsnet) June 25 2021

今天藍鳥在首局就給金鶯下馬威，一局狂攻6分，赫南德茲(Teoscar Hernandez)率先擊出一壘安打得分，葛瑞喬克(​Randal Grichuk)打出滾地球被接殺，不過隊友趁空檔接連跑到下一個壘包，畢謝特(Bo Bichette)則回本壘拿下第2分，比數2：0。

接著輪到另一個「二世」小古瑞爾(Lourdes Gurriel Jr.)發威，他在滿壘時第一球就選擇揮棒，一棒轟出驚天滿貫全壘打，一口氣將比分帶到6：0領先。接著到第2局輪到小葛瑞洛揮出左外野全壘打，本季第24轟到手，比數擴大到7：0。

第3局仍是藍鳥隊攻勢，二壘手西曼(Marcus Semien)和畢謝特接連擊出二壘安打，再將比分拉到9：0領先，這時藍鳥幾乎已宣告提前獲勝，全場打出10支安打的他們就這樣拿下9分，雖然讓金鶯也擊出7支安打，但完全封鎖他們得分，先發投手安東尼凱伊(Anthony Kay)功不可沒，他主投5局被敲5安無失分，送出8次三振，順利拿下勝投。

當然全場無失分中繼和救援投手也有功勞，安東尼卡斯楚(Anthony Castro)、墨菲(Patrick Murphy)、巴恩斯(Jacob Barnes)、泰勒(Tayler Saucedo)都各投1局無失分，四人雖合計只送出2K，但仍完美壓制對手，反倒金鶯先發克默(Dean Kremer)才投0.1局就狂失6分，自責分率暴增到7.25，吞下這場比賽敗投。