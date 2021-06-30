雙城唐納森轟出全壘打，回本壘時嘲笑對方投手。（美聯社）

大聯盟開抓「黏黏球」之後意外引起球員之間的對立，白襪投手吉歐利托(Lucas Giolito)、雙城唐納森(Josh Donaldson)因此結了仇。根據《芝加哥論壇報》報導，當時唐納森對吉歐利托轟出兩分全壘打，回到本壘時向隊友大喊：「球已經不黏了！」吉歐利托聽說之後非常不爽：「他是個該死的混蛋，這是非常沒品的行為，有種就當著我的面講。」

歷經前一次的「彈力球」風波，本季大聯盟調整用球，打者雖然不再有優勢，但投手被禁止使用黏性物質，投打雙方又回到比較公平的競爭環境。事實上大聯盟開始預告要抓黏黏球的時候，就有不少投手的球出現轉速下滑的跡象，包括吉歐利托在內。

根據大聯盟數據庫Statcast統計，吉歐利托4月開季以來的四縫線速球轉速都在2400轉（每分鐘）以上，但是自上周開始忽然大跌了175轉，滑球的跌幅更達到185轉。轉速受到很多因素影響，不能簡單地說吉歐利托就是有塗黏性物質，不過轉速偏偏在此時下滑肯定會留人話柄。

吉歐利托忿忿不平地對美媒《The Athletic》說：「他別在跑回本壘之後說那些有的沒的，應該直接來找我。反正我們贏了，Ｗ就寫在我的名字旁邊，而且他們是分區最後一名。」白襪終場7-6擊敗雙城，吉歐利托是勝投，白襪續坐美聯中區龍頭。