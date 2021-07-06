NBA總冠軍賽場邊爆發一起風波，美國ESPN女記者瑞秋妮可斯(Rachel Nichols)為此公開道歉：「做這一行的原則就是別讓自己變成新聞，我很不希望因此轉移總冠軍賽的焦點，但我亦不能錯過這個道歉的機會。在此向我最敬愛的同事瑪莉亞泰勒(Maria Taylor)致上最深的歉意。」

瑞秋妮可斯是白人，根據《紐約時報》報導，去年NBA總冠軍賽是由妮可斯負責，但是ESPN最後一刻想過換人，以黑人女記者瑪莉亞泰勒取代。雖然妮可斯保住了工作，但她很討厭公司這種政治正確的做法，忍不住在電話中對朋友抱怨幾句，沒想到被錄音下來揭發。

妮可斯當時這麼說：「我衷心希望瑪莉亞泰勒成功，她負責美式足球、籃球，如果公司基於多元化而想給她更多差事，那很好，但請不要把念頭動到我的工作上。」她還說身為女性，她很清楚ESPN過去在多元化方面的糟糕紀錄（白直男霸權），很不爽公司為了洗白形象而奪走她的工作機會。

這通電話是妮可斯與曼戴索(Adam Mendelsohn)的對話，曼戴索是湖人球星詹姆斯(LeBron Jame)的顧問。ESPN已經抓到是某位員工偷錄下來散佈的（檔案被儲存在公司伺服器），該位員工受到停職2周的處分。

ESPN多年前被迪士尼收購之後就受到總公司多元化政策的影響，其實多元化的評鑑是「白直男以外」的人選都可以加分，妮可斯是女人照理說沒有問題，但公司裡的有色人種女性仍對妮可斯獲得重用而感到不滿。加上ESPN拒絕為此事處罰妮可斯，讓更多同事對妮可斯不諒解，包括包括泰勒本人、球評傑倫羅斯(Jalen Rose)、「沃神」沃納洛斯基(Adrian Wojnarowski)。