今天在大聯盟賽場上天使對決洋基，日籍選手「二刀流」大谷翔平再次以先發第二棒指定打擊出場，繼上一場在洋基主場轟出全壘打後，今天他再度於比賽3局、5局敲出全壘打，首發是一支右外野方向的陽春炮，第二發是右外野2分炮，這也是他連三天開轟，近13戰敲出11轟，目前以28轟暫時獨居大聯盟全壘打王。

The second home run of the evening for Shohei Ohtani! pic.twitter.com/MYQ4mjPukL — Los Angeles Angels (@Angels) June 30 2021

大谷在前一場對洋基比賽首打席就開轟，面對洋基生涯首安即全壘打，以117.2英里擊球初速寫下天使最遠一轟。今天一樣在首打席就給對手當頭棒喝，再次用怪力將球掃出全壘打牆，目前6月已經累計14發全壘打，只能說大谷翔平真的停不下來了。

Nothing like an off-Broadway Sho.



Shohei Ohtani is your league leader in HR. pic.twitter.com/abZVJFNZGe — MLB (@MLB) June 30 2021

目前在競爭全壘打王的路上，藍鳥強打小葛瑞洛(Vladimir Guerrero Jr.)一直與大谷翔平形成拉鋸戰，只要大谷翔平一開轟，小葛瑞洛就隨即跟上，絲毫不將全壘打王的位置拱手讓人，不過以最近幾天的氣勢來說，大谷翔平反倒取得主動優勢，往往先聲奪人，目前超車小葛瑞洛暫時成為全壘打王。

另外在全壘打榜單上表現不錯的還有國民重炮席瓦伯(Kyle Schwarber)，他在今日又敲出個人第25轟，近10戰敲12轟，寫下自1901年來第二人的紀錄，目前與教士小塔提斯(Fernando Tatis Jr.)並列大聯盟全壘打榜單第三名，這兩個人火力都相當兇猛，小塔提斯甚至上演單場三響炮，大谷翔平肯定不能鬆懈。

另外大谷翔平還創下幾項紀錄，今天這兩轟達成日本選手總計在洋基球場的第101轟，前洋基球星「酷斯拉」松井秀喜就獨佔了79轟，大谷翔平才剛到洋基這個歷史悠久的主場就繳出驚人表現，相信許多日本前輩都要向他致敬了，接著藍鳥小葛瑞洛在今天也有比賽，隨時都有超前全壘打王位置的可能。