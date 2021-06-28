雖然美聯MVP爭奪戰出現強敵，大谷翔平28日繳出神勇表現增加身價！他單場3安猛打賞，包括1支全壘打（第25轟）、1支三壘打、1支二壘打，差點達成完全打擊。更厲害的是他第一支安打幫球隊超前，第二支安打幫球隊追平，第三支安打幫球隊獲勝，天使終場6-4擊敗光芒。天使投手山多沃(Patrick Sandoval)稱讚說：「大谷對我們的貢獻是難以言喻的。」

大谷被放回第二棒，首次打擊遭到三振。第2次他獲得四壞保送，並成功盜上二壘，藉著隊友安打跑回全隊第一分。6局上大谷擊出二壘打，隊友跑回超前分。光芒隨後反超，但大谷又在7局上揮出他本季第4支三壘打，幫助天使追平比分。

9局上天使已經領先1分，大谷把握最後一次打席，轟出左外野的反方向陽春炮，本季第25轟！光芒此戰動用5位投手，大谷的3支安打都是面對不同投手擊出，光芒自豪的牛棚也拿他沒轍。

這場是大谷表現最好的比賽嗎？先發投手山多沃說：「我會說這場可以排前幾名，因為他有太多場好表現，我沒辦法去排。大家都因此熱血沸騰努力奮戰，他真是令人不可置信。」天使隊暫時失去一哥卓奧特(Mike Trout)，大谷此戰表現得就像跟卓奧特一樣，4打數3安打3打點，1次四壞球保送。

大聯盟明星賽票選第一階段結束，美聯指定打擊的入圍者確定是大谷翔平、紅襪馬丁尼茲(J.D. Martinez)、太空人阿瓦瑞茲(Yordan Alvarez)。大谷獲得了196萬球迷選票，後兩位依序為75萬、69萬，幾乎可以肯定最後是大谷會贏。