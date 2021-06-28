大聯盟抓到第一位使用黏性物質的投手了？水手隊中繼投手桑提亞戈(Hector Santiago)在接受裝備檢查時，主審發現他的手套裡面有不尋常的東西，當場宣布將他驅逐出場！桑提亞戈面臨後續的調查，如果證實有黏性物質將被處以禁賽10天，也就是首位在新規定下被抓包的大聯盟投手。

#Mariners Hector Santiago is ejected after check of his glove.#SeaUsRise pic.twitter.com/PRwBjMXlro — Robert Flores (@RoFlo) June 27 2021

桑提亞戈28日對戰白襪第3局的時候被換上，他順利投完兩個半局，被敲1支安打。5局下桑提亞戈開始失控、四壞保送又被連續敲安，水手準備將他換下，這時主審決定檢查他的手套。一查之下主審似乎在手套內部發現異物，討論之後用一個袋子裝著他的手套，可能要送去進一步檢驗，桑提亞戈面露苦笑遭驅逐出場。

裁判長說：「我檢查整個手套，摸摸看是否有黏性物質，結果非常明顯，所有裁判查看之後都同意那是外部物質。」接下來必須等大聯盟判罰，依照新規定，投手在自己以及身上所有裝備都不可以塗抹外部物質。

桑提亞戈賽後喊冤表示：「我只是塗了松香，避免汗水流到手掌，我真的只用了那個。」總教練瑟維斯(Scott Servais)也對桑提亞戈有信心，相信他不會被禁賽。主審現在可能在換場時、投手退場時進行檢查，如果他們發現投手有不尋常的動作，也可以隨時進行突襲檢查。

2017年世界棒球經典賽(WBC)，桑提亞戈曾代表波多黎各出賽。他本季自責分率只有2.65，表現優秀。