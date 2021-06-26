GIANNIS TOO SMOOTH 😤 pic.twitter.com/TFeRXrpKmR — Bleacher Report (@BleacherReport) June 26 2021

這次老鷹再怎麼抱怨「字母哥」阿提托康波罰球違例也沒用了！公鹿26日在東區冠軍賽G2第2節打出誇張20比0凶猛攻勢，甚至數度領先到40分以上，最後以125比91轟翻老鷹，也把東區冠軍賽扳成1平，字母哥貢獻全場最高25分，外加9籃板、6助攻。

雙方打完首節，地主公鹿僅以34比28領先，沒想到老鷹次節完全崩盤，從崔楊在上半場還剩6分25秒投進兩分球之後，整整快5分鐘進入得分乾旱期，且失誤連連，讓公鹿打出誇張20比0猛攻，轉眼就把領先差距擴大到30分以上。

上半場結束，公鹿取得77比45大幅領先，比賽勝負幾乎提前底定，公鹿半場就有3人得分上雙，哈勒戴19分最高，阿提托康波17分、7籃板及5助攻，布魯克羅培茲13分，公鹿上半場命中率6成33，第2節更轟43分，老鷹僅17分。

來到下半場，公鹿仍沒打算給作客的老鷹任何反撲機會，打完前3節，公鹿取得103比63遙遙領先，老鷹不僅早早就讓崔楊坐在場邊休息，末節更派板凳球員上場，擺明就當垃圾時間在打，畢竟接下來東區冠軍賽G3將回亞特蘭大進行。

除了阿提托康波全能演出，哈勒戴也幫公鹿貢獻22分、7助攻，前役手感低迷的米德頓，則有15分、8助攻與7籃板，布魯克羅培茲16分；老鷹以崔楊15分最高，只是跟他在G1狂掃48分的瘋狂火力相比，老鷹會輸這麼慘並不意外。